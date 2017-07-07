Телефонных разговоров недостаточно. Путин заявил Трампу о важности личных встреч

По мнению российского президента, телефонные разговоры не могут в должной мере способствовать развитию отношений США и РФ.

В начале встречи президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина российский лидер отметил, что необходимо проводить больше личных встреч. Одних телефонных разговоров недостаточно для обсуждения вопросов двусторонней и международной повестки, подчеркнул Путин.

— Мы с вами несколько раз разговаривали по телефону: и по очень важным вопросам двустронней повестки дня, и международным. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. И если мы хотим позитивно решать острые вопросы международной повестки, то такие встречи необходимы. Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что наша встреча принесёт позитивный результат, — заявил Владимир Путин.

Как ранее сообщал Лайф, перед встречей с президентом США российский лидер Владимир Путин заявил, что надеется на результат.

Напомним, встреча проходит в рамках саммита "Большой двадцатки". За хроникой событий следите здесь.