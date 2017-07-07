Трамп назвал большой честью встречу с Путиным с глазу на глаз

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Трамп назвал большой честью встречу с Путиным с глазу на глаз

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Фото: ©REUTERS/Carlos Barria 

Президент США Дональд Трамп заявил, что личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным является для него большой честью. Об этом глава Белого дома сообщил в самом начале беседы.

— Для меня большая честь — быть вместе с вами. Я считаю, что это будет позитивно и для России, и для США, и для всех. Для меня большая честь с вами встретиться, — пояснил Трамп.

Стоит отметить, что в самом начале встречи, буквально в первые три минуты, лидеры двух стран пожали друг другу руки аж два раза.

Беседа Путина и Трампа проходит на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

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