Плотницкий: После терактов в Луганске спецслужбы работают в усиленном режиме

Читайте также

Плотницкий: После терактов в Луганске спецслужбы работают в усиленном режиме

288
Лидер республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь пострадавшим.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщил, что спецслужбы и сотрудники полиции республики работают в усиленном режиме после двух прогремевших взрывов за день.

— Взрывы прогремели в густонаселённом районе неподалёку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики. Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения, — отметил Плотницкий.

Лидер республики обратился к местным жителям ЛНР с просьбой оставаться бдительными и не поддаваться панике. Плотницкий также добавил, что пострадавшим при терактах власти окажут помощь.

Сегодня в городе прогремело два взрыва. Известно как минимум об одной жертве. Ей стала капитан медслужбы Народной милиции ЛНР.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!