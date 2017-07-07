Плотницкий: После терактов в Луганске спецслужбы работают в усиленном режиме

Лидер республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь пострадавшим.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщил, что спецслужбы и сотрудники полиции республики работают в усиленном режиме после двух прогремевших взрывов за день.

— Взрывы прогремели в густонаселённом районе неподалёку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики. Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения, — отметил Плотницкий.

Лидер республики обратился к местным жителям ЛНР с просьбой оставаться бдительными и не поддаваться панике. Плотницкий также добавил, что пострадавшим при терактах власти окажут помощь.

Сегодня в городе прогремело два взрыва. Известно как минимум об одной жертве. Ей стала капитан медслужбы Народной милиции ЛНР.