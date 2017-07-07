Лидеры США, Южной Кореи и Японии собираются укреплять альянс против КНДР

Они также подтвердили важность совместной работы для достижения полной и необратимой денуклеаризации Северной Кореи.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, японский премьер-министр Синдзо Абэ и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о том, что продолжат укреплять трёхсторонний альянс против КНДР.

— Три лидера подчеркнули свою приверженность дальнейшему укреплению альянса и обеспечению продолжения наращивания своих возможностей для сдерживания и реагирования на любые атаки со стороны КНДР. Они обязались продолжать продвигать трёхстороннее сотрудничество в области безопасности перед лицом угрозы, которую представляет КНДР, — говорится в совместном заявлении лидеров.

Также глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности защищать Южную Корею и Японию, используя все возможности, включая ядерные.

Помимо этого, лидеры подтвердили важность совместной работы в достижении полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова мирным путём.

Ранее Лайф писал, что в Пентагоне заявили о готовности защитить Японию и Южную Корею от КНДР.