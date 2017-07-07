Маленький фанат футбольного клуба "Сандерленд" стал в Британии символом борьбы с нейробластомой.

Скончался шестилетний мальчик из Великобритании Брэдли Лоури, который очень любил футбол и подружился со знаменитым игроком Джермейном Дефо. Ребёнок стал в стране символом борьбы с нейробластомой, которая в 99% случаях встречается именно у детей до 15 лет. Как сообщает спортивное издание PA Dugout, говоря о мальчике во время пресс-конференции накануне, Дефо рассказал, что состояние ребёнка ухудшилось, и не смог сдержать слёз.

Jermain Defoe gets emotional as he speaks about his relationship with Bradley Lowery @bradleysfight #AFCB pic.twitter.com/KzJOBcZeEr — PA Dugout (@PAdugout) 7 июля 2017 г.

— Это было тяжело. Я старался быть сильным, но я не знаю, как словами выразить то, что чувствую. Это особенный момент. Когда я впервые встретил его, не мог поверить, что он болен раком, — сказал он, добавив, что не было и дня без того, чтобы футболист не проверил телефон или не думал о Брэдли.

Rest in peace, Bradley Lowery pic.twitter.com/zZgQU1FQH1 — MailOnline Sport (@MailSport) 7 июля 2017 г.

Диагноз Брэдли поставили в 2013 году, когда ему было всего два года. Мальчика поддерживала вся страна, а на Рождество он получил более 250 тысяч открыток, в том числе из Австралии.