"Вот с Каспия стартует и летит". В соцсетях гадают, что Путин объяснял Меркель

По мнению большинства пользователей Сети, президент России рассказывал главе ФРГ про полёт объекта по баллистической траектории.

В кулуарах форума G20, проходящего в Германии, российский президент Владимир Путин успел кратко переговорить со многими лидерами зарубежных стран. Но особенно внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекло общение Владимира Путина с Ангелой Меркель. На кадрах видно, как Путин объясняет на немецком языке канцлеру ФРГ принцип действия некоего предмета, летящего по баллистической траектории. Слов политика при этом не слышно, что породило множество домыслов, что же именно говорил Меркель президент России.

Путин и Меркель обсуждают траекторию полета "Булавы" pic.twitter.com/GNZqvDylUb — Татьяна (@Antipova_TA) 7 июля 2017 г.

Путин и Меркель обсуждают траекторию полета "Булавы" pic.twitter.com/GNZqvDylUb — Татьяна (@Antipova_TA) 7 июля 2017 г.

"Нет, Ангела, она летит не так": Путин что-то долго объяснял Меркель, показывая баллистическую траекторию pic.twitter.com/ibwhfPo8lJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

- Вот с Каспия стартует и летит

- Вот так прям по ИГИЛ?

- хм.. ну, да, может и по ИГИЛ.., а может и по другой траектории... pic.twitter.com/sbU4KWY8PD — Резидент Кремля (@KremlinResident) 7 июля 2017 г.

" Нет, ангела! Для тупых объясняю ещё раз -- ракеты не приземляются для дозаправки!" — Рудольф Меликсетян (@meliksetyanrud1) 7 июля 2017 г.

По мнению большинства пользователей Сети, речь шла об испытании баллистических ракет Северной Кореей.

Зуб, даю, Северную корею обсуждают, точнее запуск их ракеты — Yuri M (@YMaslikoff) 7 июля 2017 г.

Однако были и те, что шутили о времени полёта российских ракет из Калининграда до баз НАТО в Германии.

Это Путин объясняет Меркель, что от Калининграда до баз НАТО в Германии ракетам 2 минуты полёта... — Михаил Васильев (@Mikhail_V_69) 7 июля 2017 г.

Американские советники напряглись — Бешеный пенсионер (@Serg46108) 7 июля 2017 г.

Была шутка и про преодоление украинской стены, которую обещал возвести ещё экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

"Зато стену, рядом с которой прошёл Путин после встречи с Меркель, красили мы"-заявил Порошенко. pic.twitter.com/l6uhGowyYI — Zaur Aliyarov (@zaur_aliyarov) 7 июля 2017 г.

Как ранее сообщал Лайф, канцлер Германии Ангела Меркель первой приветствовала президента России Владимир Путина на саммите G20 в Гамбурге. За хроникой встреч российского лидера и другими событиями саммита следите здесь.