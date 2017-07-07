"Вот с Каспия стартует и летит". В соцсетях гадают, что Путин объяснял Меркель

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"Вот с Каспия стартует и летит". В соцсетях гадают, что Путин объяснял Меркель

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По мнению большинства пользователей Сети, президент России рассказывал главе ФРГ про полёт объекта по баллистической траектории.

В кулуарах форума G20, проходящего в Германии, российский президент Владимир Путин успел кратко переговорить со многими лидерами зарубежных стран. Но особенно внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекло общение Владимира Путина с Ангелой Меркель. На кадрах видно, как Путин объясняет на немецком языке канцлеру ФРГ принцип действия некоего предмета, летящего по баллистической траектории. Слов политика при этом не слышно, что породило множество домыслов, что же именно говорил Меркель президент России.

По мнению большинства пользователей Сети, речь шла об испытании баллистических ракет Северной Кореей.

Однако были и те, что шутили о времени полёта российских ракет из Калининграда до баз НАТО в Германии.

Была шутка и про преодоление украинской стены, которую обещал возвести ещё экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Как ранее сообщал Лайф, канцлер Германии Ангела Меркель первой приветствовала президента России Владимир Путина на саммите G20 в Гамбурге. За хроникой встреч российского лидера и другими событиями саммита следите здесь.

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