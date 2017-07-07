Захарова предложила заняться плотнее "хулиганами", превратившими Гамбург в ад

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ей прислали видео коллеги, которые просто ехали из одного пункта в другой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" опубликовала видео из Гамбурга, где на улицах проходят акции протеста.

— Это Гамбург сегодня. Видео прислали коллеги, которые там работают с российской делегацией. Они не снимали эти кадры специально. Просто пытались доехать из пункта А в пункт Б. А на улицах боевые действия, — отметила она.

Мария Захарова напомнила о фильме Би-би-си, в котором фигурировали русские фанаты. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Кубок конфедераций стал "приятным сюрпризом для западной общественности, которую обрабатывают русофобскими материалами".

— А вот "европейскими хулиганами", превратившими Гамбург в дымящийся ад, западные медиа могли бы заняться поплотнее, — отметила Захарова.