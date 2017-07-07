Силуанов рассказал, как попал в гущу демонстрантов в Гамбурге

Глава российского Минфина заявил, что немецкая полиция обеспечивает необходимый порядок и всё обошлось без инцидентов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, как попал в гущу толпы демонстрантов в Гамбурге.

— Вчера вечером были большие выступления антиглобалистов, и так получилось, что мы с моими коллегами попали в то место, где шли выступления, — ответил Силуанов на вопрос Лайфа. — Мы и наш маршрут следования до гостиницы как раз проходил через выступления антиглобалистов. Но здесь никаких ЧП не было, немецкая полиция обеспечивает необходимый порядок, и мы проследовали по нашему маршруту без эксцессов.

Силуанов подчеркнул, что у членов его делегации нет беспокойства по поводу неприятных последствий выступления антиглобалистов.

Напомним, что в преддверии саммита G20 антиглобалисты устроили беспорядки в Гамбурге. Во время акции протестов пострадало свыше 110 сотрудников полиции. Кроме того, известно о 44 задержанных митингующих. В Кремле заявили, что произошедшее не повлияет на ход саммита.