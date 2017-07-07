Бразильянка убрала с дороги напугавшую мужчин анаконду

Девушка не только убрала змею с трассы, но и решила сделать несколько фотографий на память.

В Бразилии девушка убрала с дороги перекрывшую путь транспорту анаконду. Как сообщает UPI, водители мужского пола не решились подойти к змее несмотря на то, что несколько автомобилей остановились и не могли проехать.

В ролике, который опубликовал в Сети проезжающий мимо мотоциклист, самой храброй среди присутствующих оказалась девушка. Она подошла к анаконде, схватила её за голову, а затем подняла, намереваясь отнести за пределы дороги, не забыв сделать несколько фотографий на память.

Отметим, что анаконда является неядовитой змеёй, длина которой может достигать более восьми метров. Как правило, анаконды не представляют опасности для человека.