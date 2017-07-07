Власти ЛНР: Киев устроил теракты в Луганске, чтобы сорвать диалог на G20

Власти Украины опасаются, что во время личной встречи в Гамбурге Владимир Путин и Дональд Трамп смогут наметить пути деэскалации в Донбассе.

В Донбассе не сомневаются, что за двойным терактом в Луганске стоит официальный Киев. Об этом Лайфу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. По его словам, атаки не случайно совпали с началом работы саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

— Теракты в Луганске были организованы Киевом в первый день встреч лидеров "Большой двадцатки" с целью срыва мирного урегулирования ситуации в Донбассе, — считает он.

По мнению Марочко, власти Украины опасаются, что во время личной встречи в Гамбурге Владимир Путин и Дональд Трамп действительно смогут наметить пути деэскалации. Чтобы сорвать этот процесс, Киев решил продемонстрировать так называемую нестабильность в регионах Донбасса.

— Не меньшие опасения у Киева вызывает и встреча лидеров стран —гарантов минских договорённостей, которые будут обсуждать урегулирование в Донбассе без Порошенко, что даёт надежду на ускорение реализации положений комплекса мер, — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее в Луганске прогремели сразу два взрыва с интервалом в несколько мнут. Известно как минимум об одной жертве. Ей оказалась капитан медслужбы Народной милиции ЛНР. Сообщалось о нескольких раненых.