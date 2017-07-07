Путин и Трамп общаются уже полтора часа вместо запланированных 30 минут

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Путин и Трамп общаются уже полтора часа вместо запланированных 30 минут

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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проводят встречу уже более 90 минут. Изначально предполагалось, что их беседа займет не более получаса.

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