Путин и Трамп общаются уже полтора часа вместо запланированных 30 минут

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проводят встречу уже более 90 минут. Изначально предполагалось, что их беседа займет не более получаса.
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