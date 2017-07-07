Ассамблея парламента ОБСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

Российские делегаты проголосовали против документа, отметив, что термин "аннексия" неуместен, потому что Крым стал частью РФ по итогам всенародного голосования.

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял проект резолюции об отказе России от Крыма. Документ предполагает, что Россия должна отказаться от признания полуострова своей территорией и не признавать референдум среди жителей Крыма от 2014 года о самоопределении. Это, по задумке авторов, вернёт Крым в юрисдикцию украинского государства.

Автор документа — замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт — дала резолюции следующее название: "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". Помимо "крымского вопроса" она приписала ответственность за конфликт в Донбассе России.

Российская делегация выразила протест и проголосовала против резолюции. Теперь она будет обсуждаться всей ассамблеей, после чего депутаты будут голосовать за итоговую декларацию, куда могут включить все принятые резолюции. Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ завершится 9 июля.