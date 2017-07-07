В Одессе попытались обокрасть подводную лодку с мемориала ВОВ

Молодые люди от 17 до 21 года хотели разукомплектовать лодку "Малютка" с целью хищения металла.

В Одессе молодые люди от 17 до 21 года попытались обокрасть подводную лодку с мемориала обороны города в годы Великой Отечественной войны, сообщает издание "Страна.ua". По данным местной полиции, они хотели разукомплектовать лодку "Малютка" с целью хищения металла.

Для выяснения обстоятельств происшествия задержано три человека. Начато расследование по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража, совершённая повторно или по предварительному сговору группой лиц").

Отметим, мемориал героической обороны Одессы 411-й Береговой батареи был создан по инициативе трудовых коллективов и общественных организаций Одессы. Он был открыт 9 мая 1975 года.