В Гамбурге завершилась встреча Путина и Трампа. Она продлилась больше двух часов

Президент России и глава Соединённых Штатов Америки на саммите G20 обсудили в том числе международную повестку.

Закончилась встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20. Встреча глав государств в расширенном составе продолжалась более двух часов. Примечательно, что в самом начале беседы президенты России и США дважды пожали друг другу руки.

Ранее Лайф сообщал, что президент России сказал главе США, что в условиях экономических санкций говорить о свободе мировой торговли нельзя. Слова российского лидера процитировал министр экономического развития Максим Орешкин. Президент РФ также отмечал, что сторонам необходимо проводить больше личных встреч.

Напомним, что это первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее главы государств общались только по телефону.