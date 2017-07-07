Она также рассказала, что выступления российского лидера содержали больше деталей, чем слова главы Белого дома.

Шерпа РФ Светлана Лукаш рассказала о расхождении позиций России и США на G20.

— Меня поразило выступление президента США. Он в принципе говорил и про необходимость заботиться о климате, про чистую энергетику и необходимость свободной торговли. Его выступления были краткими. На нашем уровне, безусловно, есть намного больше деталей, разница в позициях видна намного сильнее, — заявила Лукаш после встречи двух лидеров.

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. Их беседа продлилась более двух часов.