Страны G20 договорились координировать действия в сфере авиабезопасности

В заявлении "Группы двадцати" отмечается, что стороны призвали срочно заняться проблемой уязвимости в обеспечении безопасности аэропортов.

Страны G20 договорились координировать действия для того, чтобы устранить слабые места в безопасности перевозок. Также решили работать над совершенствованием международной информационной архитектуры безопасности, поездок и миграции. Об этом сообщается в совместном заявлении, которое было принято 7 июля на саммите.

— Мы в тесной координации будем устранять эволюционирующие угрозы и потенциально уязвимые места в системах безопасности авиаперевозок, а также обмениваться информацией об оценках рисков, — отмечается в сообщении.

Стороны отметили, что будут способствовать полному выполнению эффективных и пропорциональных мер авиационной безопасности.

— Мы призываем срочно заняться проблемой уязвимости в обеспечении безопасности аэропортов и предпримем совместные шаги, направленные на пересмотр, обновление, адаптацию и введение в действие международных стандартов безопасности с учётом актуальных рисков, — подчёркивается в заявлении.