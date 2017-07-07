В соответствующем заявлении говорится о том, что главы государств будут сотрудничать в целях повышения безопасности и защиты своих граждан.

Лидеры стран —участниц G20 заявили о своей готовности продолжать борьбу с терроризмом и его финансированием. Как говорится в соответствующем документе, главы государств будут сотрудничать ради повышения безопасности и защиты мирного населения.

— Мы, главы государств G20, решительно осуждаем все теракты по всему миру, выступаем единым фронтом и твёрдо намерены вести борьбу с терроризмом и его финансированием. Эти чудовищные акты укрепили нашу решимость сотрудничать в целях повышения нашей безопасности и защиты наших граждан, — гласит текст Гамбургского заявления G20 по противодействию терроризму.

Страны "Большой двадцатки" также подчеркнули, что в первую очередь нужно бороться с ИГИЛ*, "Аль-Каидой"* и аффилированными с ними организациями и лицами.

*Организации запрещены в РФ по решению Верховного суда.