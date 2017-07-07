Лавров объяснил, почему затянулась встреча Путина и Трампа

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Лавров объяснил, почему затянулась встреча Путина и Трампа

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Как ранее сообщалось, российский лидер и глава США общались на G20 в Гамбурге 2 часа 17 минут.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подводит итоги встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на полях G20 в Гамбурге. По имеющейся информации, они общались 2 часа 17 минут.

— Если президенты видят вопрос для обсуждения, который можно решить, то время здесь не играет решающего значения, — отметил Лавров.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля провели переговоры на полях саммита G20 в Гамбурге. Обсуждались вопросы международной повестки дня, а также тема кибербезопасности. Текстовую трансляцию с G20 смотрите здесь.

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