Лавров: Путин и Трамп доказали, что не хотят создавать проблемы на ровном месте

Президенты РФ и США продемонстрировали своё желание наладить диалог, отметил дипломат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая спустя 2 часа и 20 минут завершились в Гамбурге. По словам дипломата, лидеры обеих стран продемонстрировали свою приверженность диалогу.

— Состоялась продолжительная конкретная беседа, в ходе которой подтвердилось, что президенты движимы национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договорённости, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии и создавать проблемы на ровном месте, — заявил Лавров.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля провели переговоры на полях саммита G20. Главы стран обсудили вопросы международной повестки дня, а также коснулись темы кибербезопасности. Лайф ведёт текстовую трансляцию с G20.