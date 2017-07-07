США и Россия договорились обеспечить прекращение огня на юго-западе Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая спустя 2 часа и 20 минут завершилась в Гамбурге. Одним из важных итогов этой встречи стала договорённость об обеспечении режима прекращения огня на юго-западе Сирии.

Дипломат рассказал, что сегодня в столице Иордании завершила работу международная группа экспертов, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с полудня 9 июля по дамасскому времени.

— США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить режим прекращения огня всеми группировками, которые там находятся, обеспечивать гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозиционерами и мониторинговыми центрами в столице Иордании, — указал Лавров.

Напомним, российский лидер Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 7 июля провели переговоры в Гамбурге. Главы стран обсудили вопросы международной повестки дня, а также коснулись темы кибербезопасности и ряда других значимых вопросов. Лайф ведёт текстовую трансляцию с G20.