Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину и ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, рассказал, что стороны обсуждали Сирию, Украину и ситуацию на Корейском полуострове.

— В деловом ключе обсуждали и Сирию, Украину, ситуацию на Корейском полуострове. Договорились о некоторых вполне конкретных вещах, — отметил глава МИД РФ.

Лавров сообщил, что в столице Иордании, Аммане, завершили работу эксперты России, США и Иордании. И они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. В частности, речь идёт о районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня. Россия и США взяли обязательства обеспечить соблюдение режима прекращения огня, обеспечивать доступ гуманитарной помощи.

При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию в урегулировании кризиса. Условлено создать канал между представителями России и США, чтобы продолжить урегулирование на основе минских договорённостей.