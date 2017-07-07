Лавров: Путин и Трамп обсудили вопрос отобранной у России дипсобственности в США

Речь идёт о так называемых загородных дачах Постпредства РФ в Нью-Йорке и Посольства РФ в Вашингтоне, доступ к которым был закрыт администрацией Обамы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вопрос возвращения РФ дипломатической собственности в США. Министр иностранных дел подтвердил, что эта тема обсуждалась на встрече Путина и Трампа, и заявил, что Россия будет продолжать добиваться восстановления справедливости.

— Если будем продолжать, то работа ещё остаётся, — добавил Лавров на выступлении по итогам переговоров президентов РФ и США.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля провели переговоры на полях саммита G20 в немецком городе Гамбурге. Обсуждались вопросы международной повестки дня, а также тема кибербезопасности. Текстовую трансляцию с G20 смотрите здесь.