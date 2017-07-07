Лавров: У США и России появится канал связи в поддержку "Минска-2"

В МИД РФ рассчитывают, что в ближайшее время специальный представитель США по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций.

Президенты России и США на переговорах в Гамбурге договорились о создании канала связи по Украине в поддержку "Минска-2". Об этом по итогам встречи сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

— Стороны условились создать канал между представителями России и США, чтобы использовать возможности для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей и используя тот потенциал, который был достигнут в минских договорённостях и в "нормандском формате", — сообщил дипломат. — Рассчитываем, что в ближайшее время специальный представитель США по украинскому урегулированию прибудет в Москву для консультаций.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу, 7 июля, провели переговоры на полях саммита G20. Главы стран обсуждали вопросы международной повестки дня, а также тему кибербезопасности. Текстовую трансляцию с G20 смотрите здесь.