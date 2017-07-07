Лавров: Россия продолжает работать над решением ситуации с Бутом и Ярошенко

Руководитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что американская сторона сделает правильный выбор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ продолжает работать над решением ситуации с задержанными в США Виктором Бутом и Константином Ярошенко.

— Мы продолжаем работать над этими вопросами, исходим из того, что гуманитарный характер ситуации очевиден, — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ также выразил надежду, что его американские коллеги всё-таки сделают правильный выбор и примут правильное решение.

Напомним, что Константин Ярошенко был признан виновным в сговоре с целью продажи крупной партии наркотиков и приговорён к 20 годам лишения свободы, а Виктора Бута Верховный суд США приговорил к 25 годам лишения свободы, признав виновным в попытке передать оружие террористической группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии".