Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении самолёта "Фалькон" во Внуково

Ранее водитель снегоуборочной машины аэропорта и его руководитель были приговорены к четырём и пяти годам лишения свободы соответственно.

Суд амнистировал обвиняемых по делу о крушении самолёта Falcon в 2014 году, на борту которого находился глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Ранее водитель снегоуборочной машины аэропорта Внуково Владимир Мартыненко был приговорён к четырём годам лишения свободы, а его руководитель Владимир Леденёв — к пяти.

— На основании постановления Госдумы РФ "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" Мартыненко и Леденёв от назначенного наказания освобождены со снятием судимости, — объявил судья.

Напомним, 21 октября 2014 года самолёт Falcon столкнулся со снегоуборочной машиной и загорелся. На борту авиасудна находились четыре человека, все они погибли. В ходе выяснения обстоятельств аварии было установлено, что водитель снегоуборщика был пьян.