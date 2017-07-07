Путин и Трамп договорились ускорить процедуры по назначению новых послов

Президенты России и США во время переговоров в Гамбурге условились ускорить процедуры по назначению новых послов. Об этом по итогам встречи сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако других деталей он не привёл.

— Условлено ускорить прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов США в России и России в США, — сказал дипломат.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу, 7 июля, провели переговоры на полях саммита G20, которые продлились 2 часа 17 минут. Главы государств обсуждали вопросы международной повестки дня, а также тему кибербезопасности и многое другое. Текстовую трансляцию с G20 смотрите здесь.