Лавров рассказал, что продолжит работу с Тиллерсоном и по корейскому вопросу

Министр иностранных дел РФ ранее отметил, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп касались этой темы в рамках встречи в Гамбурге.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что продолжит взаимодействие с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Среди обсуждаемых тем будет и ситуация на Корейском полуострове.

— Нам с Рексом Тиллерсоном поручено продолжать и интенсифицировать сотрудничество внешнеполитических ведомств и напрямую, и в Совете Безопасности ООН по всем вопросам международной повестки дня, включая Корейский полуостров, — отметил Сергей Лавров.

Напомним, российский лидер Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 7 июля провели переговоры в Гамбурге. Главы стран обсудили вопросы международной повестки дня, а также коснулись темы кибербезопасности и ряда других значимых вопросов.