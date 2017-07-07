Путин и Трамп согласились, что факты вмешательства РФ в выборы в США не выявлены

Президент Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом на полях саммита G20 подтвердил, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Об этом, комментируя итоги переговоров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

— Президент Трамп сказал, что эта кампания приобретает странный характер, потому что за многие месяцы, что эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта. И президент Трамп сказал, что он слышал чёткие заявления президента Путина о том, что это неправда, и российское руководство не вмешивалось, и он эти заявления принимает, — сказал дипломат. — Вот, собственно говоря, и всё.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля провели переговоры в Гамбурге на полях саммита G20. Главы государств обсудили темы международной повестки дня, а также коснулись кибербезопасности и ряда других значимых вопросов.