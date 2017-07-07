Путин и Трамп на G20 особое внимание уделили кибербезопасности

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, данная область становится всё более рискованной.

Особое внимание на встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа было уделено вопросам кибербезопасности, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— По понятным причинам этой теме уделено немалое внимание. Президенты сошлись, что эта сфера становится всё более рискованной, если хотите, в ней рождаются угрозы, включая террористическую, — сказал Лавров.

Глава российского МИД подвёл итог, что на встрече глав государств было условлено: борьба с хакерством во всех его формах, в том числе, станет предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях создадут двустороннюю рабочую группу.