Владимир Путин познакомился с Меланьей Трамп

Президент России Владимир Путин впервые встретился с первой леди США Меланьей Трамп. Российский лидер перекинулся парой слов с супругой Дональда Трампа, и они обменялись рукопожатиями.

Встреча произошла на полях саммита G20 в Гамбурге. Меланья Трамп к началу большей части официальных мероприятий не успела: первая леди не могла покинуть отель, где остановилась на время саммита. Служба безопасности не рекомендовала супруге Трампа покидать свой номер до тех пор, пока беспорядки антиглобалистов не стихнут.

Судя по фото, Путин и Меланья произвели друг на друга приятное впечатление, однако информации о деталях этой встречи пока нет.