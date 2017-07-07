Тиллерсон: Путин и Трамп обсудили проблему санкций

В ходе переговоров главы государств также обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, уделили особое внимание вопросу кибербезопасности.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе встречи в рамках саммита G20 президент России Владимир Путин и глава американской администрации Дональд Трамп затронули тему санкций.

Напомним, переговоры глав государств проходили в расширенном формате — на них также присутствовали главы внешнеполитических ведомств министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Первая встреча Путина и Трампа, как ожидалось ранее, будет длиться полчаса, однако переговоры продлились почти два с половиной. Российский президент принёс извинения премьеру Японии Синдзо Абэ за затянувшуюся встречу с Трампом.