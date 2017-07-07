В Уфе внимательные автомобилисты пропустили переходивших через дорогу уток

В Уфе сразу несколько машин притормозили, чтобы пропустить утку с девятью утятами. Птицы перешли дорогу в микрорайоне Инорс. По словам очевидцев, утята успели перебежать дорогу, никто из птиц не пострадал.

К слову, утки уже не в первый раз вклиниваются в жизнь городов, несмотря на опасность. Так, Лайф ранее писал о том, что в Петербурге водители помогли утке с птенцами перебраться через поребрик, а несколькими днями ранее водители спасли перебегающих дорогу утят. Также недавно в Москве байкер заблокировал трафик на Ленинском проспекте ради утиного семейства.