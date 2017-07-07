Косачёв назвал прорывом результаты встречи Путина и Трампа

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что результаты встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа превзошли его ожидания. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои и, уверен, не только мои ожидания. Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике, либо обсуждать важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений, — сказал Косачёв.
Он также подчеркнул, что в каком-то смысле эти результаты можно считать прорывом.
— Совершено точно — в психологическом, возможно, в практическом отношении. Ключевой представляется оценка Лаврова, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договорённостей, — отметил сенатор.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась более двух часов. Главы стран обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, кибербезопасность и ряд других тем.
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