Косачёв назвал прорывом результаты встречи Путина и Трампа

Как отметил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, во время переговоров глав государств было много конкретики.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что результаты встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа превзошли его ожидания. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои и, уверен, не только мои ожидания. Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике, либо обсуждать важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений, — сказал Косачёв.

Он также подчеркнул, что в каком-то смысле эти результаты можно считать прорывом.

— Совершено точно — в психологическом, возможно, в практическом отношении. Ключевой представляется оценка Лаврова, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договорённостей, — отметил сенатор.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась более двух часов. Главы стран обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, кибербезопасность и ряд других тем.