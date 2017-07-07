NBC: Первая леди США попыталась прервать первую встречу Путина и Трампа

По словам главы Госдепа, супругу американского президента попросили вмешаться в затянувшиеся переговоры.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал, что первую леди США Миланью Трамп попросили вмешаться в затянувшуюся встречу российского президента РФ Владимира Путина и главы американской администрации Дональда Трампа, однако "тем для обсуждения" было очень много.

Sec. Tillerson: First Lady was sent in to try to bring meeting to an end, but there were so many important issues to continue discussing. — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 7 июля 2017 г.

Напомним, первая встреча глав государств продлилась 2,5 часа вместо запланированного получаса. Стороны обсудили ситуацию на Украине и Корейском полуострове, конфликт в Сирии, подняли вопрос кибербезопасности и санкций.

Также в рамках саммита G20 Путин познакомился с Меланьей Трамп. Российский президент и супруга хозяина Белого дома перекинулись парой слов и пожали друг другу руки.