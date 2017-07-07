Очевидцы сняли момент падения самолёта на репетиции авиашоу в Тамбове

Очевидцы сняли на видео момент падения самолёта на репетиции авиашоу в Тамбове. В конце ролика можно заметить дым, так как судно загорелось.
По подтверждённой информации, пилот погиб.
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.