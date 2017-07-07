Очевидцы сняли момент падения самолёта на репетиции авиашоу в Тамбове

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Очевидцы сняли момент падения самолёта на репетиции авиашоу в Тамбове

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Очевидцы сняли на видео момент падения самолёта на репетиции авиашоу в Тамбове. В конце ролика можно заметить дым, так как судно загорелось.

По подтверждённой информации, пилот погиб.

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