NYT: Команда Трампа настаивала, чтобы на встрече с Путиным было меньше людей

Первые переговоры двух лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа.

Команда президента США Дональда Трампа настаивала на меньшем числе присутствующих на встрече с Владимиром Путиным для избежания утечек, об этом сообщает газета New York Times.

По данным СМИ, российская сторона выступала за присутствие ещё нескольких человек на переговорах двух лидеров, однако, как отмечается, команда Трампа настаивала, чтобы круг людей был узким во избежание утечек.

Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля провели переговоры на полях саммита G20 в Гамбурге. Первая встреча двух лидеров длилась гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа. Отмечается, что президенты России и США обсудили вопросы международной повестки дня, тему кибербезопасности и проблему санкций. Текстовую трансляцию с G20 смотрите здесь.