В Гамбурге полиция сделала предупредительный выстрел в отношении активистов

Полиция совершила предупредительные выстрелы в отношении активистов после нападения на одного из офицеров полиции. Как сообщается, полицейский получил ранения, сейчас его здоровью ничто не угрожает.
Hamburg Police say on twitter that they carried out a warning shot after several men attacked an officer. The officer is injured but safe.— Breaking News (@BreakingNLive) 7 июля 2017 г.
Напомним, на фоне встречи лидеров G20 в Гамбурге антиглобалисты организовали беспорядки, в результате которых, по последним данным, пострадало 159 полицейских, 145 участников акции были задержаны.
Как сообщалось ранее, из соображений безопасности супруге американского президента Меланье Трамп некоторое время не позволяли покинуть отель.
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