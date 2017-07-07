В Гамбурге полиция сделала предупредительный выстрел в отношении активистов

Полиция прибегла к таким мерам после нападения протестующих на одного из представителей правопорядка.

Полиция совершила предупредительные выстрелы в отношении активистов после нападения на одного из офицеров полиции. Как сообщается, полицейский получил ранения, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Hamburg Police say on twitter that they carried out a warning shot after several men attacked an officer. The officer is injured but safe. — Breaking News (@BreakingNLive) 7 июля 2017 г.

Напомним, на фоне встречи лидеров G20 в Гамбурге антиглобалисты организовали беспорядки, в результате которых, по последним данным, пострадало 159 полицейских, 145 участников акции были задержаны.

Как сообщалось ранее, из соображений безопасности супруге американского президента Меланье Трамп некоторое время не позволяли покинуть отель.