В Гамбурге полиция сделала предупредительный выстрел в отношении активистов

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В Гамбурге полиция сделала предупредительный выстрел в отношении активистов

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Протесты антиглобалистов в связи с проведением саммита G20 в Гамбурге. Фото: ©REUTERS/Hannibal Hanschke

Полиция прибегла к таким мерам после нападения протестующих на одного из представителей правопорядка.

Полиция совершила предупредительные выстрелы в отношении активистов после нападения на одного из офицеров полиции. Как сообщается, полицейский получил ранения, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Напомним, на фоне встречи лидеров G20 в Гамбурге антиглобалисты организовали беспорядки, в результате которых, по последним данным, пострадало 159 полицейских, 145 участников акции были задержаны.

Как сообщалось ранее, из соображений безопасности супруге американского президента Меланье Трамп некоторое время не позволяли покинуть отель.

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