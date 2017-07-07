Министр обороны Британии уверен, что РФ "пыталась вмешаться" в выборы в Европе

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Министр обороны Британии уверен, что РФ "пыталась вмешаться" в выборы в Европе

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Майкл Фэллон. © Фото:REUTERS/Ints Kalnins

По словам Фэллона, речь, в частности, идёт о попытке повлиять на выборы во Франции, а также попытке переворота в Черногории.

Глава Министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон выразил уверенность в том, что Россия "пыталась вмешаться" в выборы в странах Европы. С таким заявлением министр выступил после просьбы прокомментировать состоявшуюся первую встречу президента РФ Владимира Путина и главы американской администрации Дональда Трампа.

— Что касается встречи Трампа и Путина, я ещё не видел сообщений. Я уже говорил о своей уверенности в том, что Россия вторгалась в европейские выборы. Это касается Франции, это касается попытки переворота в Черногории. Но я не собираюсь комментировать тему вторжения в выборы в США, — сказал Фэллон в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Напомним, в начале июня Госдеп США обвинил Россию в попытке организации переворота в Черногории. Во Франции также в адрес РФ звучали обвинения в кибератаках на штаб Эммануэля Макрона перед президентскими выборами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения беспочвенными.

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