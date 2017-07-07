Матвиенко назвала встречу Путина и Трампа наиболее значимым событием на G20

По словам спикера Совфеда, практически по всем ключевым темам обсуждения стороны достигли договорённостей.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа — большое политическое событие и, "как теперь понятно, наиболее значимое на саммите G20", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, переговоры лидеров могут стать выходом из кризиса в двусторонних отношениях.

— Обращаю внимание, практически по всем ключевым темам обсуждения достигнуты договорённости. Думаю, что это следствие, прежде всего, личного контакта, искренней заинтересованности глав государств в решении глобальных проблем, — цитирует Матвиенко РИА "Новости".

Она обратила внимание, что речь идёт не о "протокольном рукопожатии перед камерами", а о серьёзном разговоре, который длился намного дольше запланированного времени.

— С первых секунд стало ясно, что лидеры двух стран нацелены на результат. Обсуждались очень важные темы: борьба с международным терроризмом и киберпреступностью, ситуация вокруг Сирии, КНДР, нормализация российско-американских отношений, — добавила спикер.

Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля провели переговоры на полях саммита G20 в Гамбурге. Первая встреча двух лидеров длилась гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа. Текстовую трансляцию с G20 смотрите здесь.