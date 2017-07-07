Тиллерсон: Большую часть времени на встрече Путин и Трамп посвятили теме Сирии

Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, в основном цели стран в урегулировании ситуации в Сирии совпадают.

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что большую часть времени на первых переговорах президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп посвятили ситуации в Сирии.

По словам главы Госдепа, президенты стран попытались в ходе встречи прояснить, как конфликт в Сирии видит каждая из сторон. Как отметил Тиллерсон, в основном позиции стран совпадают.

— По большей части наши цели совпадают. На то, как мы к ней движемся, — у нас есть разные взгляды, но у нас гораздо больше общего, чем различий. Мы потратили много времени, обсуждая дальнейшие шаги. И то, где у нас есть различия, — у нас есть больше работы, которую мы должны проделать, — сказал госсекретарь.

Напомним, первые переговоры глав государств продлились почти 2,5 часа вместо запланированного ранее получаса. В ходе встречи Путин и Трамп также обсудили ситуацию на Украине и Корейском полуострове, санкции и вопрос кибербезопасности.