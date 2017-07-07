Бомбу времён Второй мировой войны нашли на северо-востоке Польши

По данным экспертов, вес боеприпаса — около 500 кг, из них 220 кг составляет взрывчатое вещество.

Бомбу времён Второй мировой войны нашли во время строительных работ в польском городе Белосток, сообщает телеканал TVN24. В связи с этим власти приняли решение эвакуировать около десяти тысяч жителей города и гмина Супрасль 9 июля во время вывоза боеприпаса.

— Свои дома будут вынуждены покинуть жители 60 улиц Белостока, находящихся в радиусе 1,3 километра от места обнаружения боеприпаса (почти 7300 человек), и жители 45 улиц в Заштянках и Грабувце соседней гмины Супрасль (почти 2800 человек), — говорится в сообщении.

Ожидается, что движение на всех улицах в опасном районе будет закрыто. Для семи школ в Белостоке и двух в гмине Супрасль определены места для сбора в безопасных зонах на время операции по разминированию. Сейчас правоохранители начали информационную акцию среди жителей.

По данным телеканала, на место происшествия уже доставили специальное оборудование. С помощью крана бомбу поднимут и поместят на автомобиль, а затем вывезут на полигон и там взорвут.