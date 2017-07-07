Антиглобалисты напугали водителей делегаций на саммите G20

В первый день работы форума протестующие практически атаковали гостиницы, где живут члены делегаций.

Митингующие в буквальном смысле запугали сотрудников, связанных с организацией саммита G20 в немецком Гамбурге.

В первый день работы форума антиглобалисты практически атаковали гостиницы, где живут члены делегаций, и вплотную подобрались к месту встречи лидеров экономик мира. При этом они запугали местных жителей, задействованных в организации саммита.

Так, водители сразу нескольких делегаций отказывались довозить журналистов и некоторых чиновников вечером от места встречи лидеров до гостиницы.

— Один водитель автобуса отказался работать 20 часов, другому серьёзно угрожали проткнуть шины. Они отказались работать, ищем новых, но это сложно, — сообщили Лайфу в одном из диппредставительств.

Напомним, на фоне встречи лидеров G20 в Гамбурге антиглобалисты устроили беспорядки на улицах города, они закидывают полицейских коктейлями Молотова и нападают на участки.