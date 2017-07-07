Орнеллу Мути оштрафовали на 500 евро за отмену спектакля ради ужина с Путиным

По данным СМИ, нынешнее решение суда смягчает наказание в отношении актрисы от 2015 года - тогда речь шла о 600 евро штрафа и восьми месяцах условного заключения.

Кассационный суд Триеста обязал итальянскую актрису Орнеллу Мути выплатить штраф в размере 500 евро, а также приговорил к полугодовому условному заключению за предоставление в 2010 году поддельного больничного для отмены выступления в Италии ради благотворительного ужина с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге. Об этом сообщает Il Gazzettino.

Речь идёт о спектакле в городе Порденоне. В 2015 году суд города уже выносил решение в отношении Мути, в соответствии с которым артистка должна была выплатить большую сумму штрафа, ей также полагался больший срок условного заключения. Кроме того, согласно нынешнему решению суда, обвинение в мошенничестве заменяется на обвинение в подлоге.

Как сообщается, в благотворительном ужине с российским президентом также принимал участие американский актёр Кевин Костнер.