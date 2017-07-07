Первый чартерный рейс из Японии на Курилы состоится в сентябре текущего года. К такому решению пришли президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Гамбурге, пишет агентство Киодо.
Отметим, что в настоящее время между Японией и южно-курильскими островами существуют лишь морские пути сообщения. На 18 июня был назначен первый полёт, однако из-за плохой погоды поездку пришлось отложить.
О новых сроках проведения первого авиарейса пока не сообщается.
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