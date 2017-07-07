Первый чартерный рейс из Японии на Курилы состоится в сентябре

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Первый чартерный рейс из Японии на Курилы состоится в сентябре

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Действующий вулкан Тятя на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вопрос о начале авиасообщения на южно-курильские острова уже обсуждался японским и российским лидерами в конце апреля.

Первый чартерный рейс из Японии на Курилы состоится в сентябре текущего года. К такому решению пришли президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Гамбурге, пишет агентство Киодо.

Отметим, что в настоящее время между Японией и южно-курильскими островами существуют лишь морские пути сообщения. На 18 июня был назначен первый полёт, однако из-за плохой погоды поездку пришлось отложить.

О новых сроках проведения первого авиарейса пока не сообщается.

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