В Гамбурге установили статую Трампа в виде младенца

Таким образом активисты Greenpeace выступили против выхода США из Парижского соглашения и заявили, что документ не подлежит пересмотру.

Активисты Greenpeace в качестве протеста против выхода США из соглашения по климату установили необычную статую президента Дональда Трампа в Гамбурге, где проходит саммит G20.

Глава Белого дома представлен в виде семиметрового плачущего младенца, восседающего на земном шаре и разрывающего экземпляр Парижского соглашения. Фигура из папье-маше была установлена напротив здания филармонии, где прошёл концерт для лидеров "Двадцатки".

Как заявили в организации, "все остальные лидеры G20 не могут ждать, пока Трамп повзрослеет".