В Гамбурге установили статую Трампа в виде младенца

Активисты Greenpeace в качестве протеста против выхода США из соглашения по климату установили необычную статую президента Дональда Трампа в Гамбурге, где проходит саммит G20.
Глава Белого дома представлен в виде семиметрового плачущего младенца, восседающего на земном шаре и разрывающего экземпляр Парижского соглашения. Фигура из папье-маше была установлена напротив здания филармонии, где прошёл концерт для лидеров "Двадцатки".
Как заявили в организации, "все остальные лидеры G20 не могут ждать, пока Трамп повзрослеет".
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