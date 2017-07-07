В Гамбурге установили статую Трампа в виде младенца

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В Гамбурге установили статую Трампа в виде младенца

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Статуя Greenpeace в Гамбурге. Фото: © REUTERS/Fabian Bimmer

Таким образом активисты Greenpeace выступили против выхода США из Парижского соглашения и заявили, что документ не подлежит пересмотру.

Активисты Greenpeace в качестве протеста против выхода США из соглашения по климату установили необычную статую президента Дональда Трампа в Гамбурге, где проходит саммит G20.

Глава Белого дома представлен в виде семиметрового плачущего младенца, восседающего на земном шаре и разрывающего экземпляр Парижского соглашения. Фигура из папье-маше была установлена напротив здания филармонии, где прошёл концерт для лидеров "Двадцатки".

Как заявили в организации, "все остальные лидеры G20 не могут ждать, пока Трамп повзрослеет".

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