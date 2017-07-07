Главной темой обсуждения Путина и Абэ на G20 стал вопрос мирного договора

По словам заместителя генсека правительства Японии, стороны провели "очень плотную дискуссию" по вопросу подписания мирного договора.

Большую часть времени на переговорах в рамках саммита G20 российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ уделили вопросу заключения мирного договора. Об этом заявил заместитель генсека правительства Японии Котаро Ногами.

По его словам, обсуждение длилось 15 минут.

— Это была плотная дискуссия, — приводит Kiodo слова Ногами.

Также в ходе встречи лидеры договорились, что чартерный рейс японцев — бывших жителей Южных Курил — на острова состоится в сентябре.