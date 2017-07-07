США испытают систему ПРО THAAD в ближайшие дни

Первые части комплексов противоракетной обороны THAAD начали прибывать в Южную Корею в марте.

США планируют протестировать противоракетный комплекс THAAD против баллистической ракеты средней дальности в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает Reuters.

EXCLUSIVE: U.S. plans to test THAAD missile defenses in coming days against intermediate-range ballistic missile, officials tell @Reuters — Reuters World (@ReutersWorld) 7 июля 2017 г.

Напомним, в начале мая в Пентагоне сообщили, что находящиеся в Южной Корее противоракетные комплексы THAAD готовы к выполнению своих задач.