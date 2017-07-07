США испытают систему ПРО THAAD в ближайшие дни

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США испытают систему ПРО THAAD в ближайшие дни

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Фото: © Missile Defense Agency/Handout via Reuters

Первые части комплексов противоракетной обороны THAAD начали прибывать в Южную Корею в марте.

США планируют протестировать противоракетный комплекс THAAD против баллистической ракеты средней дальности в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает Reuters.

Напомним, в начале мая в Пентагоне сообщили, что находящиеся в Южной Корее противоракетные комплексы THAAD готовы к выполнению своих задач.

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