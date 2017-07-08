Трамп и Трюдо единственные на G20 не надели значок в форме советской Б-515

Американский и канадский лидеры на саммите G20 выбрали национальные символы своих государств.

Пользователи соцсетей выражают удивление в связи с тем, что президент США Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо стали единственными участниками саммита G20, которые не прикрепили к лацкану значок в форме советской подводной лодки Б-515.

Вместо этого, как сообщается, Трамп выбрал значок с изображением американского флага, а Трюдо — официальную эмблему своей страны — кленовый лист.

AT G20 PREZ TRUMP LETS WORLD LEADERS KNOW USA IN CHARGE AGAIN & WE COME 1ST! Prez Trump ONLY G20 Leader NOT wear G20 lapel pin. USA FLAG PIN pic.twitter.com/OP8cc2xE6q — G. Pyle #MAGA (@GomerP6699) 7 июля 2017 г.

Very glad and surprised Trudeau wore a Canadian pin not a G20 lapel pin. Trump as well representing America pic.twitter.com/OHnaf7eXNl — Canadabuster (@Canadabuster) 7 июля 2017 г.

— Все надели значок, созданный для саммита G20. Кроме одного! Америка в первую очередь! — написал один из пользователей.

Советская подводная лодка Б-515 является символом города-порта Гамбурга, поднятая со дна Балтики и ставшая музеем. Об этом "Комсомольской правде" рассказал министр финансов Антон Силуанов.