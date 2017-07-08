Трамп и Трюдо единственные на G20 не надели значок в форме советской Б-515

Читайте также

Трамп и Трюдо единственные на G20 не надели значок в форме советской Б-515

38

Джастин Трюдо и Дональд Трамп на саммите G20. Фото: ©REUTERS/LUDOVIC MARIN

Американский и канадский лидеры на саммите G20 выбрали национальные символы своих государств.

Пользователи соцсетей выражают удивление в связи с тем, что президент США Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо стали единственными участниками саммита G20, которые не прикрепили к лацкану значок в форме советской подводной лодки Б-515.

Вместо этого, как сообщается, Трамп выбрал значок с изображением американского флага, а Трюдо — официальную эмблему своей страны — кленовый лист.

— Все надели значок, созданный для саммита G20. Кроме одного! Америка в первую очередь! — написал один из пользователей.

Советская подводная лодка Б-515 является символом города-порта Гамбурга, поднятая со дна Балтики и ставшая музеем. Об этом "Комсомольской правде" рассказал министр финансов Антон Силуанов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!