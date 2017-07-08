Протестующие в Гамбурге громят и грабят магазины

В квартале Шанценфиртель в Гамбурге протестующие громят и грабят магазины, в Сети появляются фото разбитых витрин и прилавков.
Blick von außen in geplünderte Budni-Filiale #Schanze #Hamburg #G20HAM #G20 #G20Summit @PolizeiHamburg pic.twitter.com/8XSb5JdAd5— Stefan Schneider (@Schneider_BILD) 7 июля 2017 г.
Репортёр Bild сравнивает ситуацию на улицах города с гражданской войной.
Ein einsamer #Wasserwefer hält die Stellung in der #Schanze #Hamburg. #G20HAM #G20 #G20Summit @PolizeiHamburg pic.twitter.com/bHumWoKE2X— Stefan Schneider (@Schneider_BILD) 7 июля 2017 г.
Кроме того, протестующие строят баррикады, жгут покрышки, закидывают полицейских камнями. Правоохранители применяют водомёты для разгона агрессивной толпы.
Chaoten plündern Geschäfte in der #Schanze #Hamburg, Budni-Inventar auf Straße verteilt. #G20HAM #G20 #G20Summit @PolizeiHamburg pic.twitter.com/X2T9YhTitU— Stefan Schneider (@Schneider_BILD) 7 июля 2017 г.
Напомним, на фоне встречи лидеров G20 в Гамбурге антиглобалисты устроили беспорядки на улицах города. В результате столкновений пострадало около 200 полицейских.
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