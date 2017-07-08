Протестующие в Гамбурге громят и грабят магазины

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Протестующие в Гамбурге громят и грабят магазины

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Число полицейских, пострадавших в ходе беспорядков в немецком городе, приблизилось к 200.

В квартале Шанценфиртель в Гамбурге протестующие громят и грабят магазины, в Сети появляются фото разбитых витрин и прилавков.

Репортёр Bild сравнивает ситуацию на улицах города с гражданской войной.

Кроме того, протестующие строят баррикады, жгут покрышки, закидывают полицейских камнями. Правоохранители применяют водомёты для разгона агрессивной толпы.

Напомним, на фоне встречи лидеров G20 в Гамбурге антиглобалисты устроили беспорядки на улицах города. В результате столкновений пострадало около 200 полицейских.

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