В Сенат США внесён законопроект о новых санкциях против России

По словам конгрессмена Эда Ройса, Россия в течение "многих лет нарушает свои обязательства" в рамках договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Американский высокопоставленный конгрессмен от Республиканской партии внес в сенат законопроект о санкциях против России за "многолетнее нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года, сообщает Reuters.

По словам председателя комитета палаты представителя по иностранным делам Эда Ройса, Россия "в течение многих лет пренебрегала своими обязательствами" в рамках документа.

— Недавнее размещение запрещенных ракет с ядерной боеголовкой представляет серьезную угрозу национальным интересам США, — заявил он, имея в виду появившиеся в феврале в СМИ сообщении о якобы размещении запрещенных договором баллистических ракет.

Как отмечает издание, законопроект был разработан как поправка к закону об ассигнованиях национальную оборону США (National Defense Authorization Act — NDAA).